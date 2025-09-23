Pane e Pomodoro prorogati i servizi fino al 5 ottobre | spogliatoi locker e bagni aperti

I servizi sulla spiaggia cittadina di Pane e Pomodoro come custodia degli oggetti con cassette di sicurezza, spogliatoi (di cui uno per disabili) e apertura straordinaria serale dei bagni pubblici, su richiesta del sindaco di Bari, Vito Leccese, saranno prorogati fino a domenica 5 ottobre. 🔗 Leggi su Baritoday.it

