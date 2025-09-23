‘Pandoro Gate’ signora di Avellino chiede di costituirsi parte civile | Pensava di fare beneficenza

“ La signora Adriana, di Avellino, voleva fare beneficenza e per questo ha acquistato il Pandoro, ha ancora la foto a prova dell’acquisto: era convinta di fare beneficenza ma nell’aprile del 25 si è accorta di quello che stava succedendo e ha sporto denuncia, tutte confluite nel fascicolo del pm. Sono stati propositivi nel farci una richiesta di risarcimento e quindi non credo andremo a discutere in dibattimento”. Lo ha spiegato l’avvocata Giulia Cinciarelli, al termine dell’udienza pre dibattimentale per il cosiddetto ‘Pandoro Gate’ che vede imputata tra gli altri l’influencer Chiara Ferragni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

