Pandoro gate si apre il processo a Chiara Ferragni per truffa aggravata Cos’è successo in tribunale a Milano

Ilgiorno.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 23 settembre 2025 – Il Pandoro gate ha iniziato oggi il suo percorso in un’aula di Tribunale. Era prevista per oggi a Milano, infatti, l'udienza pre-dibattimentale per l’accusa di truffa aggravata per il pandoro Balocco e le uova di Pasqua Dolci Preziosi a carico di Chiara Ferragni, che non si è presentata in aula, l'ex braccio destro, Fabio Maria Damato, e il presidente del Cda di Cerealitalia (a capo di Dolci Preziosi), Francesco Cannillo. È stata emessa la sentenza di non luogo a procedere per Alessandra Balocco, deceduta poco tempo fa. Chiara Ferragni rinviata a giudizio per truffa aggravata su pandoro e uova di Pasqua. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

