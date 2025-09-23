Pandoro gate inizia il processo a Chiara Ferragni per truffa | cosa succederà oggi

Inizia oggi, martedì 23 settembre, il processo a carico di Chiara Ferragni accusata di truffa aggravata con altre due persone per il caso del pandoro e delle uova Balocco. Oggi, davanti alla terza penale del Tribunale di Milano, si terrà un'udienza predibattimentale, prevista nei casi di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Chiara Ferragni e il “Pandoro gate”, via al processo per la finta beneficenza. Ma lei non ci sarà

Il mercato dell'influencer marketing cresce ma i guadagni di molti creator calano. Sono le conseguenze di un settore in evoluzione, ancora segnato dal Pandoro gate

La società di Chiara Ferragni ha lasciato a casa tre dipendenti su quattro, passando dai ventisette di fine 2023 – dunque prima che scoppiasse il "Pandoro gate" – agli attuali sei. A rivelarlo è Franco Bechis su Open. Lo scandalo Pandoro Gate, che ha portato l'

