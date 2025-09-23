Pandoro Gate è cominciato il processo a Chiara Ferragni | cosa è accaduto in Tribunale

Pandoro Gate, è tempo del processo per Chiara Ferragni. Cosa è successo all’udienza pre-dibattimentale. Chiara Ferragni era assente, è stata emessa la sentenza di non luogo a procedere per Alessandra Balocco, deceduta poco tempo fa. Comincia il processo per truffa aggravata nei confronti dell’imprenditrice digitale, scaturito dall’inchiesta del Pandoro e delle uova di Pasqua. Udienza slittata al 4 novembre. (Ansa Foto) – notizie.com L’ udienza pre-dibattimentale, alternativa al rito abbreviato, si è svolta alla Terza sezione penale del Tribunale di Milano ed è stata un passaggio che è servito per la costituzione delle parti civili. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Pandoro Gate, è cominciato il processo a Chiara Ferragni: cosa è accaduto in Tribunale

