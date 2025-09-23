Pandoro gate consumatrice 70enne chiede risarcimento a Ferragni | ‘Tradita volevo fare beneficenza’
La signora Adriana, unica parte offesa. Alla prima udienza milanese sul caso del Pandoro “Pink Christmas”, Chiara Ferragni non era presente, ma in aula c’era Adriana, 70 anni, consumatrice di origini campane che ha deciso di costituirsi parte offesa. Ha spiegato di aver acquistato il dolce natalizio convinta di contribuire a un progetto benefico. “Solo ad aprile mi sono resa conto che la mia beneficenza non era andata a buon fine”, ha raccontato la sua legale, Giulia Cenciarelli. Si tratta con i legali di Chiara Ferragni. La donna, fervente cattolica, ha dichiarato di sentirsi tradita: “Ci teneva davvero a fare un gesto solidale”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: pandoro - gate
