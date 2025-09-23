Pandoro-gate al via l' udienza per truffa aggravata La Ferragni non è in aula

Si è aperta oggi davanti alla terza sezione penale presieduta dal giudice Ilio Mannucci Pacini, l’udienza pre dibattimentale che vede imputata l’influencer Chiara Ferragni per la vicenda del cosiddetto ‘Pandoro Gate’ e delle uova di Pasqua. L’imprenditrice, che non è presente in aula, è accusata di truffa continuata e aggravata. Con lei sono a processo l’ex braccio destro Fabio Damato, la manager Alessandra Balocco, da poco scomparsa, e l’imprenditore Francesco Cannillo patron di Cerealitalia-ID. Oggi sono previste le costituzioni di parti civili, non ci sarà il Codacons con cui Ferragni ha già stipulato accordi risarcitori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pandoro-gate, al via l'udienza per truffa aggravata. La Ferragni non è in aula

Chiara Ferragni e il "Pandoro gate", via al processo per la finta beneficenza. Ma lei non ci sarà

Quanto guadagnano gli influencer su Instagram? La cifra è assurda, ma molto è cambiato dopo il pandoro gate

Il mercato dell'influencer marketing cresce ma i guadagni di molti creator calano. Sono le conseguenze di un settore in evoluzione, ancora segnato dal Pandoro gate

