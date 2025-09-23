Pandoro-gate a Milano la prima udienza del processo a Chiara Ferragni | valutato il rito abbreviato

Si è aperta oggi a Milano la prima udienza del processo a Chiara Ferragni, imputata per truffa aggravata nell’inchiesta ribattezzata Pandoro-gate. L’influencer non era presente in aula: la seduta predibattimentale, tecnica ma cruciale, ha definito le parti in causa e aperto le ipotesi sulle prossime mosse della difesa. Indice. Le accuse: finta beneficenza e un profitto da 2,2 milioni. Chiara Ferragni processo Pandoro-gate: crisi d’immagine e risarcimenti. Gli imputati del Pandoro-gate. Le strategie difensive: si valuta il rito abbreviato. Prossime tappe e incognite. FAQ sul processo a Chiara Ferragni. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Pandoro-gate, a Milano la prima udienza del processo a Chiara Ferragni: valutato il rito abbreviato

