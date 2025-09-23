Panariagroup al Cersaie | sette brand per i mercati frammentati
Bologna, 23 set. (askanews) - Vendere ceramica in 130 paesi significa interpretare 130 modi diversi di concepire lo spazio domestico. Panariagroup, con 8 stabilimenti nel mondo, ha trasformato questa complessità in modello industriale, presentandosi al Cersaie con un villaggio espositivo che è insieme showroom e manifesto strategico. "Sicuramente è un momento storico non facile e questo fa sì che i nostri clienti abbiano bisogno di trasferire nelle proprie stanze, nei propri edifici, nei propri ambienti, quello che è un desiderio che può essere quello di fare un ambiente accogliente, un ambiente creativo, un ambiente avanzato tecnologicamente - spiega Michele Gruppioni, Marketing Director Panariagroup -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
