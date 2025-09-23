Palmieri sulla protesta dei medici | La Fimmg si sente vessata? Facciamo solo il nostro dovere
“Un’aggressione a freddo, senza che ci sia stato un conflitto, una divergenza, un contraddittorio, o richieste negate e respinte al mittente. Per questo la protesta inscenata dalla Fimmg mi lascia a dir poco basito”. Questo il commento del direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti Mauro. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Palmieri sulla protesta dei medici: “La Fimmg si sente vessata? Facciamo solo il nostro dovere”; Sit-in medici, Palmieri Asl: Basito per protesta inscenata dalla Fimmg; Asl di Chieti, Palmieri risponde ai medici di famiglia: “Controlli doverosi, non vessazioni”.
