Pallone d’Oro femminile | Bomati vince il terzo di fila delusione Mariona E le italiane…

Calcionews24.com | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pallone d’Oro femminile: Bomati vince il terzo di fila, delusa Mariona a cui non basta la Champions. E le italiane. Arsenal miglior club Parigi incorona, ancora una volta, la sua regina. Aitana Bonmatí scrive una pagina leggendaria nella storia del calcio, conquistando il suo terzo Pallone d’Oro consecutivo. La fuoriclasse del Barcellona si conferma la migliore al mondo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

