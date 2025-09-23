Pallone d’Oro femminile | Bomati vince di nuovo

Gbt-magazine.com | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terza vittoria consecutiva Pallone d’Oro femminile: Bomati vince il terzo di fila, delusa Mariona a cui non basta la Champions. E le italiane. Arsenal miglior club Parigi incorona, ancora una volta, la sua regina.  Aitana Bonmatí  scrive una pagina leggendaria nella storia del calcio, conquistando il suo  terzo  Pallone d’Oro  consecutivo. La fuoriclasse del Barcellona si conferma la migliore al mondo in un’edizione che celebra il dominio dei club inglesi e spagnoli, con  Arsenal e Barça protagonisti assoluti.. Per il quinto anno di fila, il trofeo più ambito resta in Spagna. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

pallone d8217oro femminile bomati vince di nuovo

© Gbt-magazine.com - Pallone d’Oro femminile: Bomati vince di nuovo

In questa notizia si parla di: pallone - femminile

Girelli in lista per il Pallone d’Oro femminile 2025: la Juventus celebra così la sua attaccante attraverso questa dedica ‘storica’ – FOTO

Pallone d’oro, il calcio femminile italiano ha superato quello maschile: due candidate contro uno (Il Giornale)

Girelli e Cantore candidate al Pallone d'oro: dove può arrivare il calcio femminile italiano

Pallone d’Oro femminile | Bomati vince il terzo di fila delusione Mariona E le italiane….

Pallone d'oro: resta alta la tensione tra Real e France Football - Continua la frattura tra il Real Madrid e gli organizzatori del Pallone d'Oro dopo che in occasione della consegna del premio lo scorso anno ci fu una rottura nei rapporti tra France Football e Uefa ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pallone D8217oro Femminile Bomati