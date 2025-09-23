Pallone d’Oro a Dembélé, il padre di Yamal polemizza: «Non un furto, ma un enorme danno morale». Le dichiarazioni che fanno scalpore La cerimonia del Pallone d’Oro 2025 incorona Ousmane Dembélé, ma la notte parigina è infiammata da un’aspra polemica. A scatenarla è Mounir Nasraoui, padre di Lamine Yamal, arrivato secondo alle spalle dell’esterno del PSG e davanti al . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pallone d’Oro a Dembélé, la frustrazione del padre di Yamal: «Non un furto, ma un enorme danno morale»