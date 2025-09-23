Nulla da fare per l’azzurro. Nella serata di ieri è stato consegnato il Pallone d’Oro andato a Dembélé. Il giocatore è il sesto calciatore di nazionalità francese a vincerne uno, prima di lui c’erano riusciti Kopa, Platini (che ne ha vinti tre), Papin, Zidane e Benzema. “Non ho parole per quello che sto vivendo questa sera (ieri, ndr) – le parole di Dembélé-. È stato un anno incredibile col Psg ed essere premiato da una leggenda come Ronaldinho è speciale. Grazie ai compagni, allo staff, a Luis Enrique el Presidente Nasser che per me è come un padre. Un pensiero lo dedico anche a tutte le mie squadre dal Rennes, il club che mi ha formato, al Dortmund e al Barcellona, dove ho avuto compagni come Messi e Iniesta”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Pallone d’Oro 2025: il premio va a Dembélé. Donnarumma in top 10