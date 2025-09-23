Pallone d’Oro 2025 | il premio va a Dembélé Donnarumma in top 10
Nulla da fare per l’azzurro. Nella serata di ieri è stato consegnato il Pallone d’Oro andato a Dembélé. Il giocatore è il sesto calciatore di nazionalità francese a vincerne uno, prima di lui c’erano riusciti Kopa, Platini (che ne ha vinti tre), Papin, Zidane e Benzema. “Non ho parole per quello che sto vivendo questa sera (ieri, ndr) – le parole di Dembélé-. È stato un anno incredibile col Psg ed essere premiato da una leggenda come Ronaldinho è speciale. Grazie ai compagni, allo staff, a Luis Enrique el Presidente Nasser che per me è come un padre. Un pensiero lo dedico anche a tutte le mie squadre dal Rennes, il club che mi ha formato, al Dortmund e al Barcellona, dove ho avuto compagni come Messi e Iniesta”. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: pallone - premio
Fair Play Menarini sempre più Figo. Il pallone d’oro fra le star del Premio
Premio Internazionale Francavilla Angitola – Città del Drago: il dottor Giuseppe Pallone nuovo Ambasciatore del Drago
Pallone d’Oro, Conte candidato al premio di migliore allenatore (sono in cinque)
TASS (TELEGRAM) * PALLONE D’ORO MASCHILE 2025: «IL PREMIO A OUSMANE DEMBELEL, ATTACCANTE DEL PSG) E DELLA NAZIONALE FRANCESE» - X Vai su X
Luis Enrique questa sera è stato premiato come miglior allenatore della stagione alla cerimonia del pallone d’oro, ma non è certo questo il premio che lo renderà più orgoglioso. A vincere il Premio Socrates, infatti, è stata la “Fondazione Xana”, ossia la fondazi - facebook.com Vai su Facebook
Pallone d’Oro 2025 vince Ousmane Dembele! Il trionfo del francese su Yamal vincitore del premio Kopa; Pallone d’Oro 2025 | trionfa Dembélé la classifica completa e tutti i premi Il racconto dell’evento – FOTO e VIDEO; Pallone d’oro 2025 trionfa Dembelé Premio Yashin a Donnarumma.
Pallone d'oro 2025, trionfa Dembelé. Premio Yashin a Donnarumma - L'attaccante del Psg chiude un'annata favolosa e dopo il Triplete con i francesi si prende anche il riconoscimento di miglior calc ... Scrive msn.com
Pallone d'Oro 2025 - Due italiane tra le 30 candidate hanno già conosciuto il loro piazzamento: Cristiana Girelli è 16^, Sofia Cantore al 24° posto. Segnala sport.sky.it