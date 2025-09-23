Pallone d’Oro 2025 Dumfries soddisfatto del 25° posto | Grato orgoglioso e onorato

Pallone d’Oro 2025, Dumfries ha espresso la sua gratitudine sui social per il riconoscimento ricevuto e per l’indimenticabile serata parigina. Dopo essere stato inserito al 25° posto nella classifica finale del Pallone d’Oro 2025, Denzel Dumfries ha voluto ringraziare i suoi sostenitori e la società nerazzurra attraverso un post sui suoi canali social. Il terzino dell’ Inter ha espresso emozione e orgoglio per il traguardo raggiunto, un riconoscimento che lo colloca tra i migliori 30 calciatori del mondo. IL MESSAGGIO DI DUMFRIES – «Grateful, proud, and honored to be among the top 30 players of the Ballon d’Or. 🔗 Leggi su Internews24.com

