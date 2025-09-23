Pallone d’Oro 2025 Dumfries soddisfatto del 25° posto | Grato orgoglioso e onorato
Pallone d’Oro 2025, Dumfries ha espresso la sua gratitudine sui social per il riconoscimento ricevuto e per l’indimenticabile serata parigina. Dopo essere stato inserito al 25° posto nella classifica finale del Pallone d’Oro 2025, Denzel Dumfries ha voluto ringraziare i suoi sostenitori e la società nerazzurra attraverso un post sui suoi canali social. Il terzino dell’ Inter ha espresso emozione e orgoglio per il traguardo raggiunto, un riconoscimento che lo colloca tra i migliori 30 calciatori del mondo. IL MESSAGGIO DI DUMFRIES – «Grateful, proud, and honored to be among the top 30 players of the Ballon d’Or. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: pallone - dumfries
Pallone d’Oro, ci sono Lautaro e Dumfries tra i candidati: svelata la lista completa
Perché Inzaghi non è stato nominato al Pallone d’Oro anche se ci sono Lautaro Martinez e Dumfries
Candidati Pallone d’Oro 2025, i complimenti dell’Inter a Lautaro, Dumfries e Sommer – FOTO
Pallone d'Oro, Dumfries sfila sul tappeto rosso: "Meraviglioso, è la mia prima volta qui. Chi vincerà? Dembélé" - X Vai su X
PALLONE D’ORO 2025, ecco la classifica dei tre candidati della Serie A. ? Denzel #Dumfries, 25esimo ? #Lautaro Martinez, 20esimo Scott #McTominay, 18esimo Cosa ne pensate? - facebook.com Vai su Facebook
Pallone d’Oro 2025 Dumfries e Sommer pronosticano i vincitori | Vinceranno…; Pallone d’Oro 2025 Dumfries chiude 25°! Il messaggio dell’Inter – FOTO; Inter svelate le posizioni di Lautaro Martinez e Dumfries nella classifica per il Pallone d’Oro 2025.
Pallone d’Oro 2025: tutti i premi e la classifica finale - Tutti i premi del Pallone d’Oro 2025: Dembélé primo davanti a Yamal, Donnarumma miglior portiere. Da newsmondo.it
Pallone d’oro 2025, ora è UFFICIALE: trionfa Dembelé! - Grande attesa per scoprire chi sarà il pallone d'oro 2025: presenti Lautaro Martinez e Dumfries, ma spunta il vero favorito ... Scrive fantamaster.it