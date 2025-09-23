Pallone d’Oro 2025 | dominio del PSG Dembélé re di Parigi

Donnarumma e Lautaro tra i top 25, giovani talenti e squadre vincenti protagonisti della cerimonia. Parigi – Il 69° Pallone d’Oro sorride al Paris Saint -Germain: Ousmane Dembélé supera la concorrenza della giovane stella del Barcellona Lamine Yamal e conquista il prestigioso riconoscimento individuale. Con lui sul palco anche Luis Enrique, vincitore del Trofeo Johan Cruyff come miglior allenatore, e Gianluigi Donnarumma, che si aggiudica per la seconda volta il premio Yashin riservato al miglior portiere, nonostante giochi ormai con il Manchester City. La miglior squadra dell’anno maschile è il PSG, mentre tra le donne vincono le ragazze dell’ Arsenal. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Pallone d'Oro, è dominio PSG: sei giocatori nella top 10! Ecco i trenta migliori al mondo e tutte le posizioni degli "italiani"

Pallone d’Oro 2025, cerimonia il 22 settembre: i candidati annunciati il 6 agosto. Le news - In vista dell'edizione numero 69 del Pallone d'Oro, il più prestigioso riconoscimento individuale del calcio, sono stati annunciati la data dell'evento, insieme al luogo, e i premi che saranno ... Riporta sport.sky.it

Pallone d'oro: Donnarumma, Lautaro, McTominay e Dumfries tra i candidati - Dopo il passaggio al Real Madrid ha segnato più di tutti in Europa, conquistando anche la Scarpa d’Oro, pur non avendo sollevato trofei con i blancos. Lo riporta gazzetta.it