Pallone d’Oro 2025 a Dembelè | la classifica in 10 foto
L’attaccante del Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé ha vinto il Pallone d’Oro 2025 come miglior giocatore della stagione 202425. Il calciatore francese precede in classifica il giovane talento spagnolo del Barcellona Lamine Yamal. Terzo il centrocampista Vitinha (Portogallo, Paris Saint-Germain). Il portiere azzurro Gigio Donnarumma, ex Psg ora al Manchester City, chiude al nono posto. Il Pallone d’Oro è stato creato dal magazine francese France Football e viene assegnato dal 1956 agli uomini e dal 2018 alle donne. Viene votato dai giornalisti dei primi 100 paesi nella classifica Fifa per il premio maschile e dai primi 50 paesi nella classifica Fifa per il premio femminile. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: pallone - dembel
Pallone d'oro 2025: trionfa Dembélé. https://lazionews.eu/notizie/pallone-d-oro-2025-dembele-trionfo/… #lazionews #lazionewseu #Pallonedoro #pallonedoro2025 #Dembele #DembeleBallonDor #YamalBallonDor #VitinhaBallonDor - X Vai su X
Il padre di Yamal l’ha presa bene: «Il Pallone d’oro a Dembelé? Non dico una rapina, ma un danno morale sì» Il Pallone d'Oro a Dembélé non gli è andato giù: "E' successo qualcosa di molto strano... Lamine è il migliore per distacco" https://www.ilnapolista.it/ - facebook.com Vai su Facebook
Pallone d’oro a Dembelè Davanti a Yamal e Vitinha.
Pallone d’Oro 2025: tutti i candidati - Lunedì 22 settembre ci sarà la cerimonia del Pallone d’Oro 2025 al “Théâtre du Châtelet” di Parigi. Lo riporta gianlucadimarzio.com
Pallone d'Oro 2025, ecco la lista dei 30 candidati alla vittoria del trofeo - Ogni giurato selezionerà 10 nomi, assegnando 15 punti al primo, 12 al secondo, 10 al terzo e a scalare fino all’ultimo ... Riporta tg24.sky.it