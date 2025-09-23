Pallone d’Oro 2025 a Dembelè | la classifica in 10 foto

L’attaccante del Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé ha vinto il Pallone d’Oro 2025 come miglior giocatore della stagione 202425. Il calciatore francese precede in classifica il giovane talento spagnolo del Barcellona Lamine Yamal. Terzo il centrocampista Vitinha (Portogallo, Paris Saint-Germain). Il portiere azzurro Gigio Donnarumma, ex Psg ora al Manchester City, chiude al nono posto. Il Pallone d’Oro è stato creato dal magazine francese France Football e viene assegnato dal 1956 agli uomini e dal 2018 alle donne. Viene votato dai giornalisti dei primi 100 paesi nella classifica Fifa per il premio maschile e dai primi 50 paesi nella classifica Fifa per il premio femminile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

