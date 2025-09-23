Pallamano i convocati dell’Italia per il training camp di Chieti | Hanning sceglie 19 giocatori

La lunga marcia d’avvicinamento agli Europei 2026 di pallamano sta per iniziare per la nazionale italiana maschile allenata da Bob Hanning. Il tecnico degli azzurri infatti, in vista del raduno che si terrà a Chieti dal 29 settembre e il 3 ottobre ha convocato 19 giocatori. L’incontro, di fatto uno stage perché non inserito nelle “National Team Week” del calendario internazionale, prevedrà quasi esclusivamente giocatori che militano nella Serie A Gold. Il gruppo sarà composto da 3 portieri e 16 giocatori di movimento, con i riferimenti di maggior esperienza rappresentati da elementi come Gianluca Dapiran, Tommaso De Angelis, Filippo Angiolini e soprattutto Giacomo Savini. 🔗 Leggi su Oasport.it

