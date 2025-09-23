Pallacanestro Reggiana | nell’eliminazione dal Q-Round con Anversa ha pesato molto la mancanza di fisicità vicino a canestro rispetto al passato Sos rimbalzi | troppe seconde chances concesse agli avversari

Sport.quotidiano.net | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Impressioni di settembre. Come tali vanno prese, ma quando alcune statistiche iniziano a diventare quasi una ‘costante’, allora è saggio prendere appunti e far suonare qualche allarme. Già nella fase di costruzione di questo roster i dubbi sulla fisicità sotto i tabelloni erano molteplici, ma adesso – alla luce dell’eliminazione dal Q-Round di Bcl per mano di Anversa – affiorano anche le prime indicazioni. La ‘nuova’ Pallacanestro Reggiana in questo momento soffre parecchio a rimbalzo. I biancorossi, oltre a perdere il duello ‘complessivo’ per 39 a 37, ne hanno concessi ben 15 in attacco. Un dato quasi ‘inquietante’ perché non parliamo di un avversario con una fisicità particolarmente accentuata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

pallacanestro reggiana nell8217eliminazione dal q round con anversa ha pesato molto la mancanza di fisicit224 vicino a canestro rispetto al passato sos rimbalzi troppe seconde chances concesse agli avversari

© Sport.quotidiano.net - Pallacanestro Reggiana: nell’eliminazione dal Q-Round con Anversa ha pesato molto la mancanza di fisicità vicino a canestro rispetto al passato. Sos rimbalzi: troppe seconde chances concesse agli avversari

In questa notizia si parla di: pallacanestro - reggiana

Pallacanestro Reggiana. La gioia di Cheatham:: "Adoro Reggio, felice di restare»

Pallacanestro Reggiana. Parola d’ordine continuità. Confermato tutto lo staff tecnico

Momo Faye giocherà in Eurolega con il Paris. Alla Pallacanestro Reggiana 300mila euro

pallacanestro reggiana nell8217eliminazione qPallacanestro Reggiana: nell’eliminazione dal Q-Round con Anversa ha pesato molto la mancanza di fisicità vicino a canestro rispetto al passato. Sos rimbalzi: troppe seconde ... - Come tali vanno prese, ma quando alcune statistiche iniziano a diventare quasi una ‘costante’, allora ... Segnala sport.quotidiano.net

pallacanestro reggiana nell8217eliminazione qUna buona Pallacanestro Reggiana si impone a Tortona con autorevolezza - 22 Bertram Derthona: Vital 24, Hubb 8, Gorham 10, Manjon 9, ... Scrive basketinside.com

Cerca Video su questo argomento: Pallacanestro Reggiana Nell8217eliminazione Q