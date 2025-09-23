Pallacanestro Reggiana | nell’eliminazione dal Q-Round con Anversa ha pesato molto la mancanza di fisicità vicino a canestro rispetto al passato Sos rimbalzi | troppe seconde chances concesse agli avversari
Impressioni di settembre. Come tali vanno prese, ma quando alcune statistiche iniziano a diventare quasi una ‘costante’, allora è saggio prendere appunti e far suonare qualche allarme. Già nella fase di costruzione di questo roster i dubbi sulla fisicità sotto i tabelloni erano molteplici, ma adesso – alla luce dell’eliminazione dal Q-Round di Bcl per mano di Anversa – affiorano anche le prime indicazioni. La ‘nuova’ Pallacanestro Reggiana in questo momento soffre parecchio a rimbalzo. I biancorossi, oltre a perdere il duello ‘complessivo’ per 39 a 37, ne hanno concessi ben 15 in attacco. Un dato quasi ‘inquietante’ perché non parliamo di un avversario con una fisicità particolarmente accentuata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
