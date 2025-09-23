Legnano (Milano), 23 settembre 2025 – Un cambio al vertice che segna un nuovo capitolo nella storia del Collegio dei Capitani e delle Contrade: nella Tornata di lunedì 22 settembre, Alessandro Airoldi è stato eletto gran maestro, prendendo il posto di Raffaele Bonito. L’assemblea, svoltasi in un clima di grande partecipazione e riconoscimento, ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto negli ultimi anni dalla coppia Bonito-Biaggi, che ha guidato il Collegio in un periodo complesso segnato dal post-Covid, dalla nascita della Fondazione Palio e dall’inaugurazione della rinnovata pista di via Novara, simboli di una rinascita e di un rinnovato entusiasmo attorno alla storica manifestazione legnanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Palio di Legnano, Alessandro Airoldi nuovo gran maestro del Collegio dei Capitani e delle Contrade