Palio di Legnano Alessandro Airoldi nuovo gran maestro del Collegio dei Capitani e delle Contrade
Legnano (Milano), 23 settembre 2025 – Un cambio al vertice che segna un nuovo capitolo nella storia del Collegio dei Capitani e delle Contrade: nella Tornata di lunedì 22 settembre, Alessandro Airoldi è stato eletto gran maestro, prendendo il posto di Raffaele Bonito. L’assemblea, svoltasi in un clima di grande partecipazione e riconoscimento, ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto negli ultimi anni dalla coppia Bonito-Biaggi, che ha guidato il Collegio in un periodo complesso segnato dal post-Covid, dalla nascita della Fondazione Palio e dall’inaugurazione della rinnovata pista di via Novara, simboli di una rinascita e di un rinnovato entusiasmo attorno alla storica manifestazione legnanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
C’è Tittìa al Palio di Legnano 2026: San Domenico sceglie il fantino
Il Palio oltre Legnano: istituzioni e sponsor ne parlano a Villa Jucker
Palio di Legnano, ultimo atto. Al canapo sei batterie promettono spettacolo
Palio di Legnano, Alessandro Airoldi nuovo gran maestro del Collegio dei Capitani e delle Contrade
