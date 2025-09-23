Palio dei Ciuchi cancellato per maltempo Stasera Cristina D’Avena

Il maltempo costringe la Pro Loco a una decisione impopolare, ma necessaria: è stato annullato il Palio dei Ciuchi di Incisa. Doveva svolgersi ieri sera, ma le copiose piogge della giornata e le previsioni meteo per ragioni di sicurezza hanno fatto propendere per l’annullamento della 44esima edizione di un palio che appassiona e diverte. La decisione è stata presa per l’impraticabilità del campo dove si sarebbe dovuta svolgere la manifestazione. Coloro che avevano già acquistato il biglietto saranno rimborsati, con le modalità che saranno comunicate nei prossimi giorni. Ma la Festa del Perdono, di cui il Palio fa parte, non intende sottostare ai capricci climatici e va avanti in questa giornata finale che vede una grande e attesa protagonista: Cristina D’Avena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

