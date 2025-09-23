Palio dei Ciuchi cancellato per maltempo Stasera Cristina D’Avena
Il maltempo costringe la Pro Loco a una decisione impopolare, ma necessaria: è stato annullato il Palio dei Ciuchi di Incisa. Doveva svolgersi ieri sera, ma le copiose piogge della giornata e le previsioni meteo per ragioni di sicurezza hanno fatto propendere per l’annullamento della 44esima edizione di un palio che appassiona e diverte. La decisione è stata presa per l’impraticabilità del campo dove si sarebbe dovuta svolgere la manifestazione. Coloro che avevano già acquistato il biglietto saranno rimborsati, con le modalità che saranno comunicate nei prossimi giorni. Ma la Festa del Perdono, di cui il Palio fa parte, non intende sottostare ai capricci climatici e va avanti in questa giornata finale che vede una grande e attesa protagonista: Cristina D’Avena. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: palio - ciuchi
Palio dei Ciuchi, sfida per pochi. Vince la Contrada della Tranquilla
Proloco Campagnatico. . La corsa del 68º palio dei ciuchi di Campagnatico - facebook.com Vai su Facebook
Weekend a Castiglione: dal concerto in spiaggia al Palio dei ciuchi di Vetulonia - Il Giunco - X Vai su X
A Manzolino c'è il 32° Palio dei Ciuchi, petizione e proteste animaliste.
Palio dei Ciuchi, ecco le novità: "Gravi infrazioni? C’è la squalifica" - palio è un misto di conferme e novità come il nuovo regolamento reso operativo nella primavera di quest’anno a cura dell’Associazione delle ... lanazione.it scrive
Palio dei ciuchi, Funaro dipinge il cencio - Si chiama Valerio Funaro (foto), romano ma campagnatichese d’adozione, l’autore del palio dei ciuchi arrivato alla 68ma edizione che si corre la seconda domenica di settembre. Scrive lanazione.it