Palestra yoga e ritiri aziendali Ecco l' azienda tech dove tutti vogliono lavorare
Buildo, la tech boutique milanese specializzata in software e soluzioni Ai. Con un fatturato di quattro milioni nel 2 0 24 e una squadra di 31 persone, ha deciso di puntare tutto sui suoi dipendenti. E ora tutti sperano di entrarci. I bonus. Di solito i bonus aziendali sono le ferie premio, l'auto o qualche aumento sullo stipendio. Invece l'azienda con sede in via Malaga - come racconta MilanoToday - ha puntato sul benessere e sulla crescita dei propri collaboratori. Qui i bonus possono arrivare fino al 10% della Ral e sono legati alle performance aziendali. In altre parole, più si produce, più i premi saranno alti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
