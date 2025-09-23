Palestra l' esterno destro del Cagliari fa gola alla Juve Ma l' Atalanta

Gazzetta.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In estate i bianconeri avevano offerto 20 milioni ai bergamaschi quando sembrava che Cambiaso fosse sul punto di andar via. Poi Percassi ha scelto di prestarlo ai sardi di Angelozzi, rifiutando anche l'offerta d'acquisto del Parma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

