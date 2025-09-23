Palestra l' esterno destro del Cagliari fa gola alla Juve Ma l' Atalanta
In estate i bianconeri avevano offerto 20 milioni ai bergamaschi quando sembrava che Cambiaso fosse sul punto di andar via. Poi Percassi ha scelto di prestarlo ai sardi di Angelozzi, rifiutando anche l'offerta d'acquisto del Parma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Cotte — Marco Palestra Questa volta non potevamo sottrarci dal parlare dell’ennesimo esperimento vincente dei laboratori di Zingonia. 20 anni, fisicità imponente, falcata straripante: Marco Palestra, prototipo perfetto dell’esterno gasperiniano, in tre partite s - X Vai su X
Palestra in rampa di lancio! L’offerta del Cagliari, le prestazioni in crescita e la fiducia di Pisacane: il punto - Marco Palestra, esterno dell’Atalanta in prestito al Cagliari, sta diventando una piacevole realtà nella squadra del tecnico Fabio Pisacane. Riporta cagliarinews24.com