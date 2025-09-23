Palestra incanta a Cagliari ma l’Atalanta blinda il gioiellino cresciuto a Zingonia
Bergamo, 23 settembre 2025 – Sirene bianconere future cantano già per il gioiello atalantino Marco Palestra, il 20enne esterno milanese in prestito al Cagliari dove si sta mettendo in luce. A Lecce ha servito l’assist per il primo gol di Belotti, coronando una partita perfetta per lui. Atalanta a porte girevoli: tentativo per Musah, piace Malacia. Salutano Godfrey, Bonfanti e Palestra Il laterale classe 2005 di Buccinasco è nei radar della Juventus che in estate ha presentato alla dirigenza atalantina un’offerta da 20 milioni, incassando un secco “No, grazie, non lo vendiamo” dai Percassi. La Dea, che ha accolto Palestra a soli 10 anni nella sua Cantera di Zingonia, che lo ha lanciato appena 18enne in C come professionista con la sua Under23, che lo ha messo lo scorso anno in prima squadra appena 19enne, con tanto di esordio da titolare in Champions a gennaio contro lo Sturm Graz, crede molto in Palestra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: palestra - incanta
Questa mattina alle 7:00 ero in palestra per fare il mio solito allenamento, e niente, mi sono incantata nel vedere questi colori contrastanti; giustamente mi direte: "per così poco?", si certo, la semplicità è vedere la bellezza nelle piccole cose. Una celebre frase - facebook.com Vai su Facebook
#Sinner incanta la Cina: la magia che scatena i tifosi - X Vai su X
Palestra incanta a Cagliari ma l’Atalanta blinda il gioiellino cresciuto a Zingonia - Due mesi fa la dirigenza nerazzurra ha respinto l’offerta della Juventus da 20 milioni per il 20enne di Buccinasco prodotto del vivaio ... Da msn.com
Futuro Palestra, la concorrenza si fa agguerrita per il giocatore militante al Cagliari! Ecco cosa filtra - Ecco tutte le novità emerse in merito: il punto della situazione Il calciomercato della Juventus non dorme mai e, oltre a pr ... cagliarinews24.com scrive