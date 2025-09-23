Palestra incanta a Cagliari ma l’Atalanta blinda il gioiellino cresciuto a Zingonia

Bergamo, 23 settembre 2025 – Sirene bianconere future cantano già per il gioiello atalantino Marco Palestra, il 20enne esterno milanese in prestito al Cagliari dove si sta mettendo in luce. A Lecce ha servito l’assist per il primo gol di Belotti, coronando una partita perfetta per lui. Atalanta a porte girevoli: tentativo per Musah, piace Malacia. Salutano Godfrey, Bonfanti e Palestra Il laterale classe 2005 di Buccinasco è nei radar della Juventus che in estate ha presentato alla dirigenza atalantina un’offerta da 20 milioni, incassando un secco “No, grazie, non lo vendiamo” dai Percassi. La Dea, che ha accolto Palestra a soli 10 anni nella sua Cantera di Zingonia, che lo ha lanciato appena 18enne in C come professionista con la sua Under23, che lo ha messo lo scorso anno in prima squadra appena 19enne, con tanto di esordio da titolare in Champions a gennaio contro lo Sturm Graz, crede molto in Palestra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

