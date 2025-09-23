Palestina Meloni fissa i paletti | quali sono le condizioni per il riconoscimento
Giorgia Meloni butta la palla in aula. Il riconoscimento dello Stato di Palestina potrà avvenire solo "a due condizioni: il rilascio degli ostaggi e ovviamente l'esclusione di Hamas da qualsiasi dinamica di governo all'interno della Palestina". La premier lo dice a margine del lavori dell'Assemblea Generale dell'Onu, annunciando che in tal senso "la maggioranza presenterà in aula una mozione per dire che il riconoscimento della Palestina deve essere subordinato" a queste premesse. La presidente del Consiglio decide insomma di "parlamentarizzare" la scelta, lanciando quella che ha tutta l'aria di una sfida all'opposizione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
