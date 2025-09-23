Palestina la mossa della Meloni che mette all' angolo la sinistra
Ancora una volta Giorgia Meloni è stata protagonista all'Onu e a margine dell'assemblea generale, parlando con i giornalisti, ha annunciato che la maggioranza " presenterà in Aula una mozione per dire che il riconoscimento della Palestina deve essere subordinato a due condizioni: il rilascio degli ostaggi e ovviamente l'esclusione di Hamas da qualsiasi dinamica di governo all'interno della Palestina ". Dobbiamo capire, ha aggiunto, " quali sono le priorità. Io non sono contrario al riconoscimento della Palestina, però dobbiamo darci le priorità giuste ". L'auspicio di Meloni è che " un'iniziativa del genere possa trovare anche il consenso dell'opposizione, non trova sicuramente il consenso di Hamas, non trova magari il consenso da parte degli estremisti islamisti, ma dovrebbe trovare consenso nelle persone di buon senso ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
