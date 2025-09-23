Palestina globale sentimento e movimento
Come si fa a portarsi addosso il peso di quello che sappiamo, che vediamo, che leggiamo ogni giorno nei racconti da Gaza? E come si fa a non gridare il . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: palestina - globale
Guerra in Palestina, Hamas: "Pronti ad accordo globale e rilascio di tutti gli ostaggi"
MASSIVE ATTACK, STOP ALLA LORO MUSICA IN ISRAELE E RICHIESTA DI RIMOZIONE GLOBALE DA SPOTIFY I Massive Attack prendono una posizione netta e soprattutto concreta sul genocidio in corso in Palestina. La storica band trip hop ha chiesto a - facebook.com Vai su Facebook
Global Sumud Flotilla, il Movimento riparte dal basso; Un movimento globale che ci regala un nuovo immaginario. Diario di bordo dalla Global Sumud Flotilla; Le proteste pro-Palestina possono mettere a rischio il GP di Madrid?.
Le proteste pro-Palestina possono mettere a rischio il GP di Madrid? - La Vuelta di Spagna, la più importante gara ciclistica della Spagna, è stata vittima di varie interruzioni a causa delle ... Segnala msn.com