Palermo fuori dalla Coppa Italia Inzaghi comunque soddisfatto | I migliori 40 minuti della stagione grande personalità
Il rammarico per un match che poteva avere un epilogo diverso, se magari fosse cominciato diversamente viste le tante occasioni prodotte nella prima mezz'ora: il Palermo di Pippo Inzaghi saluta la Coppa Italia, eliminato dall'Udinese in trasferta. Un 2-1 che lascia l'amaro in bocca al tecnico. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: palermo - fuori
Caldo, donna di 53 anni sviene in strada e muore a Palermo. Ore di stop lavori fuori in Lombardia e altre regioni: l'ordinanza
Spari (a salve) fuori da un bar in provincia di Palermo: paura tra la folla, giovane in ospedale
Mazzotta sarà il nuovo capitano dell'Athletic Club Palermo: "Punto di riferimento, dentro e fuori il campo"
Un altro grave incidente in Sicilia, due feriti sulla Palermo-Agrigento LEGGI QUI https://www.palermolive.it/fuori-strada-finisce-in-una-scarpata-sulla-statale-palermo-agrigento-gravi-due-coniugi/ #incidente #PalermoAgrigento #palermolive - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Coppa Italia, l’Udinese fa fuori il Palermo con il primo gol di Zaniolo: molto dipenderà da quel numero 10; Athletic Club Palermo fuori dalla Coppa Italia Serie D, il Milazzo vince 3-1.
Palermo, reazione tardiva in Coppa Italia: l’Udinese vince 2-1 e va agli ottavi - Il Palermo saluta la Coppa Italia ai sedicesimi di finale: al Bluenergy Stadium i rosanero cedono 2- Si legge su ilovepalermocalcio.com
LIVE Coppa Italia Udinese-Palermo 2-1 - Primo tempo amaro per il Palermo al Bluenergy Stadium, dove l’Udinese conduce 2- Lo riporta ilovepalermocalcio.com