Palermo bagarre al consiglio comunale su Gaza L' opposizione protesta con le bandiere della Palestina

Bagarre in consiglio comunale su un ordine del giorno sul conflitto israeliano-palestinese. Mentre in Italia si protestava, più o meno civilmente, nel giorno dello sciopero generale che ha visto manifestare migliaia di persone, al consiglio comunale di Palermo si discuteva di un ordine del giorno sul genocidio di Gaza. In realtà, la seduta aveva come ordine del giorno i debiti fuori bilancio, ma i gruppi di minoranza hanno richiesto la trattazione di un ordine del giorno che condanna il genocidio, un fuori programma che anziché discutere i temi economici previsti avrebbe dovuto trattare l'argomento guerra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

