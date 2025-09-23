Palaterme | Ancora ritardi nei lavori

"Ritardi cronici e dichiarazioni contraddittorie del Comune". La Lega, attraverso il capogruppo Karim Toncelli e il consigliere comunale Luca Baroncini, ha presentato un’interrogazione urgente sull’andamento dei lavori al PalaTerme. "È da mesi – affermano gli esponenti del Carroccio – che l’assessore Luca Bini e la giunta ripetono che tutto procede nei tempi, che non ci sono ritardi, che il parquet sarebbe stato rimosso, che la copertura sarebbe stata completata entro fine agosto o al massimo entro i primi di settembre. La realtà, sotto gli occhi di tutti, è che i lavori sono fermi o procedono a rilento e le promesse fatte ai cittadini e alle società sportive si sono dimostrate inconsistenti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

