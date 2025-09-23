Palafiera ecco il nuovo colpo d' occhio | concluso il restyling da oltre 3 milioni di euro

Forlitoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La seconda giornata di campionato della Pallacanestro 2.015 Forlì vedrà tra gli altri protagonisti anche il Palagalassi. L'impianto è stato infatti recentemente riqualificato e riconsegnato in tempi record alla società guidata dal presidente Giancarlo Nicosanti e alle centinaia di tifosi che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Palafiera, ecco il nuovo colpo d'occhio: concluso il restyling da oltre 3 milioni di euro; Forlì, dal Palafiera al prossimo auditorium: cambierà la mappa degli spettacoli dal vivo; Palafiera ‘infiocchettato’ . I lavori di restyling saranno finiti per la prima partita di campionato.

