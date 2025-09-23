Pagelle Milan Lecce TOP e FLOP del match di Coppa Italia

I voti, i top e i flop del match valido dei sedicesimi di Coppa Italia: pagelle e voti della sfida Milan Lecce I voti, i TOP e i FLOP del match valido per i sedicesimi di Coppa Italia 20252026: pagelle Milan Lecce. Il Milan supera agevolmente il Lecce a San Siro con un netto 3-0, frutto delle reti di Gimenez, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Milan Lecce, TOP e FLOP del match di Coppa Italia

In questa notizia si parla di: pagelle - milan

Pagelle Tour de France 2025, tappa di oggi: Jasper Philipsen perfetto assieme alla squadra. Male Milan, Merlier ed Evenepoel

Tour, le pagelle: Healy combatte e vince, 8. Milan torna in verde, 7,5

Pagelle Tour de France 2025, tappa di oggi: Jonathan Milan porta in trionfo l’Italia con una volata mostruosa

Il Milan riacciuffa il pareggio in extremis sul Frosinone ? Le pagelle dei rossoneri - facebook.com Vai su Facebook

Pagelle #UdineseMilan, i voti del CorSport: "#Pulisic incontenibile". Ottimo #Estupinan #milan #SempreMilan #SerieA - X Vai su X

Milan-Lecce 3-0, pagelle e tabellino: Nkunku e Gimenez si sbloccano, Rabiot dominante, Pulisic una sentenza, si salva solo Fruchtl tra i giallorossi; Milan-Lecce, le pagelle: finalmente Gimenez, gran gol di Nkunku; Lecce-Milan 0-2 le pagelle: Modric il pittore, Pulisic e Loftus i due quadri.

Milan-Lecce, cronaca e pagelle: Gimenez si sblocca, segna anche Nkunku - Lecce: cronaca, risultato finale e pagelle della partita dei Sedicesimi disputata oggi a San Siro. Da milanlive.it

Le pagelle di Milan-Lecce: Nkunku brilla e incide, Gimenez sorride. Pulisic una sentenza - Tete Morente si vede poco dalle sue parti e in superiorità numerica presidia la zona con solidità e sicure ... Scrive msn.com