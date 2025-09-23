di Marco Baridon Pagelle Juventus Next Gen Torres: i voti ai protagonisti del match, valido per la 6ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Pagelle Juventus Next Gen Torres: i voti ai protagonisti del match, valido per la 6ª giornata di Serie C 202526 Scaglia S. 6.5 – Torna titolare ed è subito una sicurezza salvando la Juventus in due frangenti nel primo tempo: sul tiro di Di Stefano e sul traversone diretto in porta di Lunghi. Una garanzia il reparto portieri di Brambilla. Pedro Felipe 7.5 – La fiducia è in aumento, si vede la sua attitudine nelle ultime due partite: più sciolto, libero di spingersi in avanti e garantire partecipazione alla manovra con le sue progressioni palla al piede. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Pagelle Juventus Next Gen Torres: Pedro Felipe fuori categoria (e lo dimostra ancora), Macca e Faticanti diamanti in regia VOTI