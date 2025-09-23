Pagelle – Conte è tornato a parlare di soldi come il ristorante da 100 euro Modric rispetto a De Bruyne è un mostro

Le pagelle di Napoli-Pisa 3-2, a cura di Fabrizio d’Esposito. MERET. In questo lunedì di sofferenza, tra afa e pioggia (a proposito: i posticipi sono una delle facce grottesche di questo sport: ma che c’entra il lunedì col calcio?), il giovane Meret finalmente riappare ed è decisivo su Leris alla fine del primo tempo. Se la cava pure coi piedoni, segno che vive con la giusta tensione, senza deprimersi, l’alternanza con Zio Vanja. In quella che poteva essere, a furia di cappellate, una mini-Waterloo della difesa migliore d’Europa nella stagione scorsa, lui ne esce da innocente – 6,5 DI LORENZO. Dispiace stroncare nuovamente il Capitano dei Due Scudetti, dopo il disastro rosso di Manchester. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

