Padre Pio beato transito | a San Giovanni Rotondo è stata la notte della commemorazione Il frate delle stimmate morto il 23 settembre 1967
Stralcio del programma di manifestazioni religiose in corso a San Giovanni Rotondo dal 14 settembre: Martedì 23 settembre chiesa all’aperto di San Pio da Pietrelcina 00,15 Celebrazione Eucaristica presieduta da Roberto Genuin, OFM Cap., ministro generale chiesa di San Pio da Pietrelcina 10,00 santo Rosario meditato, animato dal Servizio di Pastorale giovanile e vocazionale della Provincia religiosa di Sant’Angelo e Padre Pio dei Frati Minori Cappuccini 11,00 Celebrazione eucaristica presieduta da padre Franco Moscone, CRS 17,00 Celebrazione eucaristica presieduta da Francesco Dileo, OFM Cap. a seguire: atto di affidamento dei bambini a san Pio e processione con la statua del Santo (percorso: chiesa di San Pio da Pietrelcina, piazzale Santa Maria delle Grazie, viale Cappuccini, piazza Europa, largo 28 luglio, piazza Europa, viale Cappuccini, Casa Sollievo della Sofferenza, chiesa all’aperto di San Pio da Pietrelcina). 🔗 Leggi su Noinotizie.it
