Strade trasformate in fiumi, auto bloccate nei sottopassi, cantine allagate, ma soprattutto decine di famiglie evacuate: ci sono voluti anche i gommoni dei vigili del fuoco per mettere in salvo alcune famiglie di vicolo Borghetto e via Lungo Seveso, nella frazione di Palazzolo Milanese, a due passi dal punto in cui il Seveso ha rotto l’argine. Ieri è stata superata la soglia di allerta “rossa”: alla stazione di Paderno Dugnano–Palazzolo l’acqua del torrente ha registrato "un colmo di oltre 4.04 metri sullo zero idrometrico, ovvero i livelli più alti mai registrati, superiori anche a quelli del 2014 (quando a Paderno l’altezza massimo nel mese di luglio aveva raggiunto 3. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Paderno sott'acqua. Il Seveso rompe l'argine. Evacuate decine di famiglie. L'oratorio offre riparo