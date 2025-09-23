Paderno sott’acqua Il Seveso rompe l’argine Evacuate decine di famiglie L’oratorio offre riparo
Strade trasformate in fiumi, auto bloccate nei sottopassi, cantine allagate, ma soprattutto decine di famiglie evacuate: ci sono voluti anche i gommoni dei vigili del fuoco per mettere in salvo alcune famiglie di vicolo Borghetto e via Lungo Seveso, nella frazione di Palazzolo Milanese, a due passi dal punto in cui il Seveso ha rotto l’argine. Ieri è stata superata la soglia di allerta “rossa”: alla stazione di Paderno Dugnano–Palazzolo l’acqua del torrente ha registrato "un colmo di oltre 4.04 metri sullo zero idrometrico, ovvero i livelli più alti mai registrati, superiori anche a quelli del 2014 (quando a Paderno l’altezza massimo nel mese di luglio aveva raggiunto 3. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Maltempo a Milano, esonda il Seveso. Il Lambro raggiunge la soglia di attenzione - La vasca di laminazione di Senago è stata attivata ma non è bastata a contenere la portata del fiume che alle 10 è uscito dagli argini ... Riporta rainews.it