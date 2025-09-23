Paderno l’esondazione del Seveso | la notte fuori casa di 15 residenti del Borghetto

Ilnotiziario.net | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno trascorso la notte fuori casa tutti i residenti di via Lungo Seveso e del Borghetto di Paderno Dugnano rimasto anche al buio dopo l’esondazione. Intanto rimane chiusa al traffico via Coti Zelati per consentire verifiche al ponte sopra al Seveso. Esondazione del Seveso a Paderno: 15 persone fuori casa al Borghetto di Palazzolo Si . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

paderno - esondazione

