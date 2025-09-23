Paderno l’esondazione del Seveso | la notte fuori casa di 15 residenti del Borghetto
Hanno trascorso la notte fuori casa tutti i residenti di via Lungo Seveso e del Borghetto di Paderno Dugnano rimasto anche al buio dopo l’esondazione. Intanto rimane chiusa al traffico via Coti Zelati per consentire verifiche al ponte sopra al Seveso. Esondazione del Seveso a Paderno: 15 persone fuori casa al Borghetto di Palazzolo Si . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
In questa notizia si parla di: paderno - esondazione
A causa del maltempo che ha colpito la Lombardia, il fiume Seveso è tracimato a Paderno Dugnano, allagando Palazzolo e provocando disagi tra Lentate e Lazzate. L’acqua, che ha superato gli argini, ha invaso strade, sottopassi e abitazioni. - facebook.com Vai su Facebook
?Esondato il Seveso a Paderno Dugnano (MI). Video di Francesco Zeffin. - X Vai su X
Paderno, l’esondazione del Seveso: la notte fuori casa di 15 residenti del Borghetto - Hanno trascorso la notte fuori casa tutti i residenti di via Lungo Seveso e del Borghetto di Paderno Dugnano dopo l'esondazione ... Scrive ilnotiziario.net
Paderno sott’acqua. Il Seveso rompe l’argine. Evacuate decine di famiglie. L’oratorio offre riparo - Strade trasformate in fiumi, auto bloccate nei sottopassi, cantine allagate, ma soprattutto decine di famiglie evacuate: ci sono voluti anche i gommoni dei vigili del fuoco per mettere in salvo alcune ... msn.com scrive