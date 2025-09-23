Paderno Dugnano controlli serali straordinari sanzioni veicoli rimossi e ritiro di patente

Un’altra serata di controlli straordinari ha visto impegnata la Polizia Locale di Paderno Dugnano tra venerdì sera e la notte di sabato, dopo la scorsa serata di controlli nel mese di agosto. Gli agenti hanno messo in campo un dispositivo rafforzato per monitorare veicoli e aree sensibili della città. Il fulcro dell’operazione è stato . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Con piano ‘Smart’ sabato 7 dicembre in Lombardia controllati 2.800 veicoli; Sono diminuiti i furti in casa, il comune brianzolo dove con i controlli si tengono alla larga i ladri; Fondi a Polizie locali, 410.000 euro per straordinari serali e notturni.

Paderno Dugnano, sospese le licenze di due bar frequentati da criminali: cosa è successo - Sospese per 15 e 10 giorni le licenze di due bar a Paderno Dugnano: locali frequentati da pregiudicati e teatro di reati e disordini. virgilio.it scrive