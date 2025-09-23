Ousmane Dembelé vince il Pallone d’Oro 2025

Parigi, 23 settembre 2025Ousmane Dembelé vince il Pallone d’oro 2025 oggi lunedì 22 settembre. L’attaccante del Psg chiude un’annata favolosa e dopo il Triplete con i francesi si prende anche il riconoscimento di miglior calciatore al mondo, consegnato da Ronaldinho. Sigillo di una stagione da incorniciare, in cui è stato protagonista in tutti i trofei vinti dalla squadra di Luis Enrique. Pallone d’oro 2025, la classifica Ecco la classifica del Pallone d’Oro 2025: 1) Dembélé (FranciaPsg) 2) Yamal (SpagnaBarcellona) 3) Vitinha (PortogalloPsg) 4) Salah (EgittoLiverpool) 5) Raphinha (BrasileBarcellona) 6) Hakimi (MaroccoPsg) 7) Mbappé (FranciaReal Madrid) 8) Palmer (InghilterraChelsea) 9) Donnarumma (ItaliaPsgCity) 10) Nuno Mendes (PortogalloPsg) 11) Pedri (SpagnaBarcellona) 12) Kvaratskhelia (GeorgiaPsg) 13) Kane (InghilterraBayern Monaco) 14) Doué (FranciaPsg) 15) Gyokeres (SveziaSporting, Arsenal) 16) Vinicius (BrasileReal Madrid) 17) Lewandowski (PoloniaBarcellona) 18) McTominay (ScoziaNapoli) 19) Joao Neves (PortogalloPsg) 20) Lautaro (ArgentinaInter) 21) Guirassy (GuineaBorussia Dortmund) 22) Mac Allister (ArgentinaLiverpool) 23) Bellingham (InghilterraReal Madrid) 24) Fabian Ruiz (SpagnaPsg) 25) Dumfries (OlandaInter) 26) Haaland (NorvegiaManchester City) 27) Rice (InghilterraArsenal) 28) Van Dijk (OlandaLiverpool) 29) Wirtz (GermaniaBayer Leverkusen, Liverpool) 30) Olise (FranciaBayern Monaco) Donnarumma miglior portiere. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

