Ousmane Dembelé vince il Pallone d’Oro 2025

Parigi, 23 settembre 2025 – Ousmane Dembelé vince il Pallone d’oro 2025 oggi lunedì 22 settembre. L’attaccante del Psg chiude un’annata favolosa e dopo il Triplete con i francesi si prende anche il riconoscimento di miglior calciatore al mondo, consegnato da Ronaldinho. Sigillo di una stagione da incorniciare, in cui è stato protagonista in tutti i trofei vinti dalla squadra di Luis Enrique. Pallone d’oro 2025, la classifica Ecco la classifica del Pallone d’Oro 2025: 1) Dembélé (FranciaPsg) 2) Yamal (SpagnaBarcellona) 3) Vitinha (PortogalloPsg) 4) Salah (EgittoLiverpool) 5) Raphinha (BrasileBarcellona) 6) Hakimi (MaroccoPsg) 7) Mbappé (FranciaReal Madrid) 8) Palmer (InghilterraChelsea) 9) Donnarumma (ItaliaPsgCity) 10) Nuno Mendes (PortogalloPsg) 11) Pedri (SpagnaBarcellona) 12) Kvaratskhelia (GeorgiaPsg) 13) Kane (InghilterraBayern Monaco) 14) Doué (FranciaPsg) 15) Gyokeres (SveziaSporting, Arsenal) 16) Vinicius (BrasileReal Madrid) 17) Lewandowski (PoloniaBarcellona) 18) McTominay (ScoziaNapoli) 19) Joao Neves (PortogalloPsg) 20) Lautaro (ArgentinaInter) 21) Guirassy (GuineaBorussia Dortmund) 22) Mac Allister (ArgentinaLiverpool) 23) Bellingham (InghilterraReal Madrid) 24) Fabian Ruiz (SpagnaPsg) 25) Dumfries (OlandaInter) 26) Haaland (NorvegiaManchester City) 27) Rice (InghilterraArsenal) 28) Van Dijk (OlandaLiverpool) 29) Wirtz (GermaniaBayer Leverkusen, Liverpool) 30) Olise (FranciaBayern Monaco) Donnarumma miglior portiere. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: ousmane - dembel

#BallonDor Ousmane #Dembele è #pallonedoro2025. Grazie all'attaccante del #PSG, la Francia è prima in classifica con 6 premi per miglior giocatore. Aitana #Bonmati è #pallonedoro femminile. A Gigi #Donnarumma il premio 'Lev Jashin' come miglior por - X Vai su X

Ousmane Dembélé è il 6° calciatore francese nella storia a vincere il Pallone d'Oro dopo Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinédine Zidane (1998) e Karim Benzema (2022). La Francia diventa così la nazion - facebook.com Vai su Facebook

Pallone d’Oro 2025 Ousmane Dembelé è il vincitore di questa edizione; Pallone d’oro 2025 trionfa Dembelé Premio Yashin a Donnarumma.

Ousmane Dembelè vince il Pallone d'Oro. Donnarumma miglior portiere e Bonmatì miglior calciatrice femminile - La fuoriclasse del Barcellona Aitana Bonmati vince il Pallone d'Oro femminile per la terza volta consecutiva. italiaoggi.it scrive

Ousmane Dembélé vince il Pallone d'Oro 2025 - Ousmane Dembélé ha vinto il Pallone d'Oro maschile 2025, mentre altri riconoscimenti sono andati a Lamine Yamal, Luis Enrique, Viktor Gyökeres e Gianluigi Donnarumma. Da it.uefa.com