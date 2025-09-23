Ousmane Dembele incoronato miglior giocatore Mo Salah finisce quarto

Notizia fresca giunta in redazione: Ousmane Dembele celebra il punteggio per Paris Saint-Germain ai Mondiali del Club. (Foto di Kevin C. CoxGetty Images) La star del PSG Ousmane Dembele ha vinto il Ballon d’Or Award per il 2025 dopo i suoi exploit della scorsa stagione. Nel frattempo, la star di Barcellona Lamine Yamal è arrivata seconda nella gara per il Ballon d’Or 2025. L’Internazionale spagnolo ha già vinto il Kopa Trophy stasera. La prima foto del nostro nuovo Ballon d’Or! Ousmane Dembélé! #ballondor pic.twitter.comckvdeczx63 – Ballon d’Or (@ballondor) 22 settembre 2025 L’Internazionale francese è stato eccezionale per il PSG e li ha aiutati a vincere più trofei, tra cui il titolo di campionato e la UEFA Champions League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

