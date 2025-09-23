Ousmane Dembelè ha vinto il Pallone d' Oro 2025 con il Richard Mille più leggero di sempre

Ousmane Dembelè ha vinto il Pallone d'Oro 2025. Lo ha vinto con le lacrime agli occhi, indossando un elegantissimo completo firmato Zegna e portando al polso un orologio degno della vittoria. Gli esperti di sport e calcio, hanno scritto che la vittoria del giocatore francese - 35 gol e 16 assist in 53 partite per il Paris Saint-Germain - è diventata l'incarnazione di una squadra audace e combattiva, simbolo di resilienza. Proprio alla fine della cerimonia, davanti a una folla che scandiva il suo nome, Ousmane Dembélé ha ricevuto il più prestigioso premio per un calciatore da Ronaldinho, che a sua volta aveva vinto il premio nel 2005. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

