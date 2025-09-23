Ottantadue anni fa il sacrificio di Salvo D' Acquisto | commemorazione solenne a Torre di Palidoro

Era il 23 settembre 1943 quando offrì la sua vita per salvare ventidue ostaggi innocenti. Si è svolta questa mattina a Torre di Palidoro a Fiumicino la cerimonia per l’82° anniversario del sacrificio del vicebrigadiere Salvo D’Acquisto, Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria”, alla. 🔗 Leggi su Romatoday.it

