Ostia via dei Pescatori | abbattimento urgenti di pini morti in piedi

Ostia, 23 settembre 2025 – Il Municipio Roma X ha annunciato un intervento urgente di abbattimento lungo via dei Pescatori, nel tratto compreso tra via del Fosso di Dragoncello e l’incrocio in prossimità di via Pellegrino Strobel. A finire sotto le motoseghe saranno alcuni Pinus pinea ormai privi di attività vegetativa, compromessi da un attacco della cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis), insetto che negli ultimi anni ha decimato migliaia di pini a Roma e nel litorale. L’operazione, programmata a partire dal 29 settembre 2025 e destinata a protrarsi fino al completamento dei lavori, sarà eseguita in regime di affidamento esterno. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it