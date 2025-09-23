Ostia le associazioni contro il Parco del Mare | Rischio compromissione ambientale

Ostia, 23 settembre 2025 – “Il progetto di fattibilità tecnico-economica del Parco del Mare di Ostia, recentemente approdato in conferenza di servizi, suscita forti perplessità tra cittadini e associazioni del territorio, in particolare di Mare Libero Litorale Romano, WWF Litorale Laziale, Legambiente Circolo Litorale Romano e Italia Nostra Litorale Romano. L’iniziativa di Roma Capitale nasce con l’obiettivo dichiarato di rilanciare il litorale romano come risorsa strategica per l’intera area metropolitana, valorizzando il fronte mare e promuovendo un turismo sostenibile. Tuttavia, secondo le osservazioni delle associazioni, il progetto potrebbe replicare errori storici: puntare quasi esclusivamente sulla fascia balneare, trascurando l’integrazione con il patrimonio naturale, archeologico e storico che caratterizza Ostia e il suo entroterra. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: ostia - associazioni

A La Caletta di Ostia, puoi trovare una zona esclusiva dedicata agli aperitivi, dove rilassarti e goderti un'atmosfera unica tra amici e vista mare. .. ( ) - facebook.com Vai su Facebook

Ostia, chiude il “parco dei Fusco”: ci sono 20 pini da abbattere; Ostia Antica, apre il parco d’affaccio; Ostia, residenti del quartiere Vivaldi contro il progetto del Parco del Mare.

Ostia, lo chalet di parco Riva non è abusivo: ora può tornare a disposizione del territorio - La commissione trasparenza ha accertato la legittimità dell'edificio di cui, il municipio X, non aveva neppure più le chiavi. Scrive romatoday.it

Parco d’affaccio di Ostia Antica: il nuovo polmone verde tra natura e archeologia sul Tevere - Un parco sul fiume: natura e relax a pochi passi dal centro storico Il nuovo Parco d’affaccio di Ostia Antica si estende su un’area di circa 1,5 ettari, situata a pochi metri dal celebre sito ... Come scrive siviaggia.it