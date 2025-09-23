Osservatorio Giovani-Editori cambia nome e sbarca all' estero
L'Osservatorio Permanente Giovani-Editori cambia nome e amplia la propria missione. A 25 anni dalla sua nascita, l'organizzazione si apre all'estero con un nuovo brand: "Osservatorio for Independent Thinking". Restano invariati il colore blu e il simbolo dell'occhio stilizzato, così come l'obiettivo principale: "allenare i giovani a pensare con la propria testa", come ha sottolineato il presidente Andrea Ceccherini. Nel presentare l'evoluzione del progetto, Ceccherini ha ricordato i traguardi raggiunti in questo quarto di secolo grazie a iniziative come Il Quotidiano in Classe e Young Factor – dedicato all'alfabetizzazione economico-finanziaria – che hanno coinvolto milioni di studenti.
