Osservatorio for independent thinking Presentati nuovo nome e brand dell' organizzazione
Andrea Ceccherini, fondatore e Presidente dell'Osservatorio Permanente Giovani-Editori, ha presentato oggi a Milano in conferenza stampa il nuovo nome e il nuovo brand dell'Organizzazione, da oggi " Osservatorio for independent thinking ". L'Organizzazione nata a Firenze nel 2000, ha realizzato fin dalla sua fondazione innovativi progetti educativi e grandi eventi dedicati allo sviluppo del pensiero critico e del senso civico, oggi ancora più necessari nell’era segnata dal diffondersi dell’intelligenza artificiale e da un bisogno sempre crescente di competenze di cittadinanza da parte di tutti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: osservatorio - independent
Planetario e Osservatorio Astronomico di San Giovanni in Pe - facebook.com Vai su Facebook
L’Osservatorio Giovani-Editori cambia nome. Nasce Osservatorio for independent thinking; L'Osservatorio giovani-editori allarga orizzonti e diventa “Osservatorio for independent thinking”; L’Osservatorio Giovani-Editori cambia nome. Nasce Osservatorio for independent thinking.
L’Osservatorio Giovani-Editori cambia nome. Nasce Osservatorio for independent thinking - Il fondatore e presidente Andrea Ceccherini: “Rinnoviamo la promessa di allenare i giovani a sviluppare la libertà di pensare con la loro testa” ... repubblica.it scrive
Osservatorio Giovani-Editori cambia nome e sbarca all'estero - Editori, che, arrivato a 25 anni, sbarca all'estero con il nuovo brand 'Osservatorio for independent thinking'. Come scrive msn.com