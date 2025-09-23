Andrea Ceccherini, fondatore e Presidente dell'Osservatorio Permanente Giovani-Editori, ha presentato oggi a Milano in conferenza stampa il nuovo nome e il nuovo brand dell'Organizzazione, da oggi " Osservatorio for independent thinking ". L'Organizzazione nata a Firenze nel 2000, ha realizzato fin dalla sua fondazione innovativi progetti educativi e grandi eventi dedicati allo sviluppo del pensiero critico e del senso civico, oggi ancora più necessari nell’era segnata dal diffondersi dell’intelligenza artificiale e da un bisogno sempre crescente di competenze di cittadinanza da parte di tutti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Osservatorio for independent thinking. Presentati nuovo nome e brand dell'organizzazione