Osservatorio for independent thinking Presentati nuovo nome e brand dell' organizzazione

Ilgiornale.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Ceccherini, fondatore e Presidente dell'Osservatorio Permanente Giovani-Editori, ha presentato oggi a Milano in conferenza stampa il nuovo nome e il nuovo brand dell'Organizzazione, da oggi " Osservatorio for independent thinking ". L'Organizzazione nata a Firenze nel 2000, ha realizzato fin dalla sua fondazione innovativi progetti educativi e grandi eventi dedicati allo sviluppo del pensiero critico e del senso civico, oggi ancora più necessari nell’era segnata dal diffondersi dell’intelligenza artificiale e da un bisogno sempre crescente di competenze di cittadinanza da parte di tutti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

