Ospedale Sant’Orsola come trovare il padiglione giusto? Ecco l’infopoint della Fondazione

Bologna, 23 settembre 2025 – Un infopoint esterno, collocato sul viale principale, per aiutare chi deve orientarsi tra i labirintici padiglioni del  Policlinico SantOrsola di Bologna. Si trova lungo il viale centrale del policlinico a poca distanza dall’ingresso dai viali. Finanziato e gestito dalla Fondazione Sant’Orsola, serve per orientare i pazienti e accompagnare i più fragili direttamente all’ambulatorio a cui sono diretti. Il servizio, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, sarà garantito dalla presenza di due volontari della Fondazione per ogni turno. Si tratta, in sostanza, dell'evoluzione delle attività della Fondazione messe in campo nel dicembre 2019 proprio per accompagnare, accogliere e aiutare i pazienti e i loro familiari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

