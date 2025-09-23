Ospedale Ferrari FdI rilancia | Disastro sanitario colpa di chi governa da vent’anni
CASARANO – Non si spegne la polemica politica attorno al futuro dell’ospedale “Ferrari” di Casarano: dopo l’annuncio di un possibile potenziamento della struttura, si era scatenato lo scontro tra Fratelli d’Italia e il Partito Democratico sul tema. Oggi arriva la nuova replica del circolo di FdI. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: ospedale - ferrari
All'Ospedale Policlinico di Milano nasce un nuovo centro cefalee, sinergia con il Centro Dino Ferrari per la ricerca
Morto d’infarto in attesa al pronto soccorso dell’ospedale “Ferrari”, otto indagati
Futuro del “Ferrari”: scontro politico sulla classificazione dell’ospedale
Futuro del “Ferrari”: scontro politico sulla classificazione dell’ospedale https://ift.tt/kWvLFi7 https://ift.tt/UxN4oVF - X Vai su X
Muore al Pronto soccorso in attesa di essere visitato, la procura apre un'inchiesta. La Procura di #Lecce ha aperto un'inchiesta sulla morte di un uomo di 52 anni, Danilo Pellegrino, di Collepasso, nel Salento, avvenuta al pronto soccorso dell'ospedale Ferrari - facebook.com Vai su Facebook
Ospedale “Ferrari”, FdI rilancia: “Disastro sanitario colpa di chi governa da vent’anni”; Acquaroli a Fermo rilancia sulla sanità: «Rete tra ospedale e territorio, risultati evidenti» FdI: «Oltre 300 persone in sala».
Futuro del “Ferrari”: scontro politico sulla classificazione dell’ospedale - Fratelli d’Italia critica sull’annuncio di un possibile potenziamento della struttura: “Bugia smentita dal Ministero della Salute”. Si legge su lecceprima.it
Gemmato (FdI) rilancia: “Sono a disposizione per la Puglia” - L’onorevole meloniano Marcello Gemmato, il sottosegretario alla Salute, non si nega. ilfoglio.it scrive