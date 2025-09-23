Ospedale di Volterra | protesta contro i tagli davanti al Consiglio regionale

Firenzepost.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Protesta a Firenze stamattina, 23 settembre 2025, davanti al Consiglio regionale della Toscana contro i tagli ospedale Volterra L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

ospedale di volterra protesta contro i tagli davanti al consiglio regionale

© Firenzepost.it - Ospedale di Volterra: protesta contro i tagli davanti al Consiglio regionale

In questa notizia si parla di: ospedale - volterra

L'ospedale di Volterra non si tocca - Le parole del sindaco Auriemma

L'ospedale di Volterra non si tocca - Le parole del sindaco Auriemma

Volterra: al via i lavori per la sostituzione della risonanza magnetica all’ospedale

In piazza per manifestare per la sanità; Potenziare ospedale e sanità. La Valle scende in piazza a Volterra; L'ospedale di Volterra non si tocca - Le parole del sindaco Auriemma.

Cerca Video su questo argomento: Ospedale Volterra Protesta Contro