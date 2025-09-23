Oscar l’Italia candida Familia di Francesco Costabile
Roma, 23 set. (askanews) – È “Familia” di Francesco Costabile il film designato a rappresentare l’Italia nella categoria che premia il film internazionale alla 98esima edizione degli Academy Awards. Lo ha scelto il Comitato di Selezione per il film italiano da designare agli Oscars, istituito dall’Anica su incarico dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, riunito davanti a un notaio e composto da Micaela Fusco, Alessandra Magliaro, Gabriele Muccino, Olivia Musini, Simona Paggi, Federico Pontiggia, Micaela Ramazzotti, Stefano Sardo, Vito Sinopoli. “Familia” concorrerà per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall’Academy e che sarà resa nota 16 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: oscar - italia
Tuffi, Oscar Bertone: “Mondiale indimenticabile per l’Italia. Alzeremo i coefficienti a Pellacani”
Audace corsa agli Oscar per Sorrentino? ‘La Grazia’ esce prima negli Usa e poi in Italia
Oscar di Bilancio 61, trasparenza e sostenibilità in tour per l’Italia
#Oscar, l’Italia candida “#Familia” di Francesco #Costabile - facebook.com Vai su Facebook
La corsa dell'Italia all'Oscar passa dalle pre-selezioni: scelti 24 film. Ci sono Ozpetek e Segre, Avati e Rosi - X Vai su X
Dalla tragedia agli Oscar | Familia è il film sulla storia vera di Luigi Celeste che l’Italia sogna di portare a Hollywood; ‘Familia’ ecco il film che l’Italia candiderà agli Oscar 2026 | trama e cast.
Familia di Francesco Costabile è il candidato italiano ai Premi Oscar - Familia di Francesco Costabile è il film che l'Italia candida alla selezione per l'Oscar come miglior film internazionale. mymovies.it scrive
Oscar 2026, Familia è l'opera che l'Italia candida alla selezione come miglior film - Leggi su Sky TG24 l'articolo Oscar 2026, Familia è l'opera che l'Italia candida alla selezione come miglior film ... Scrive tg24.sky.it