Oscar l’Italia candida Familia di Francesco Costabile

Roma, 23 set. (askanews) – È “Familia” di Francesco Costabile il film designato a rappresentare l’Italia nella categoria che premia il film internazionale alla 98esima edizione degli Academy Awards. Lo ha scelto il Comitato di Selezione per il film italiano da designare agli Oscars, istituito dall’Anica su incarico dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, riunito davanti a un notaio e composto da Micaela Fusco, Alessandra Magliaro, Gabriele Muccino, Olivia Musini, Simona Paggi, Federico Pontiggia, Micaela Ramazzotti, Stefano Sardo, Vito Sinopoli. “Familia” concorrerà per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall’Academy e che sarà resa nota 16 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Ildenaro.it